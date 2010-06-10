”Сарматія” розраховує на збереження фінансування ЄС на ЄАНТК

Варшава. 10 червня. УНІАН. Міжнародна трубопровідна компанія розраховує на збереження дофінансування Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) в рамках програми допомоги Євросоюзу Польщі.

Про це кореспонденту УНІАН сказав генеральний директор „Сарматиї” Сергій СКРИПКА, заявивши, що втрата цього фінансування не поставить крапку в реалізації ЄАНТК.

„Це не кінець проекту, оскільки це не єдині кошти, які ми планували одержати, але на динаміку реалізації проекту вплине дуже негативно”, - сказав він.

С.СКРИПКА повідомив, що вперше про можливість перенесення коштів, призначених на добудову польської ділянки ЄАНТК за програмою „Інфраструктура і навколишнє середовище”, заявив наприкінці травня представник Міністерства регіонального розвитку Польщі.

За словами С.СКРИПКИ, відразу після цього „Сарматія” написала лист у це міністерство, яке відповідає за реалізацію програми допомоги, з проханням роз`яснити його позицію.

Представник „Сарматії” сказав, що компанія поки що не одержала відповіді, зазначивши, що згідно з польським законодавством вона має прийти не пізніше, ніж через місяць.

С.СКРИПКА додав, що Міністерство економіки Польщі, яке є куратором проекту „абсолютно не підтримує” цю ініціативу Міністерства регіонального розвитку.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку Польщі, що відповідає за реалізацію проектів у рамках програми „Інфраструктура і навколишнє середовище”, розглядає можливість перенесення передбаченого фінансування для проекту ЄАНТК на інвестиції для запобігання повеням.

Представник прес-служби міністерства сказав агентству, що рішення в цій справі може бути прийняте після консультацій з Міністерством економіки, що займається проектом, моніторинговим комітетом і, можливо, Єврокомісією.

Довідка УНІАН. Національні нафтотранспортні компанії України і Польщі – «Укртранснафта» і PERN Przyjazn – створили компанію «Сарматія» влітку 2004 року для отримання допомоги з боку Єврокомісії в розмірі 2 млн. євро на підготовку ТЕО проекту «Одеса-Броди-Плоцьк».

По 24,75% акцій «Сарматії» належать українській «Укртранснафті», польській PERN Przyjazn, азербайджанській Socar і грузинській GOGC, 1% акцій компанії належить литовській AB.

„Сарматія”, котра із серпня 2009 року є координатором проекту ЄАНТК в рамках програми „Інфраструктура і навколишнє середовище”, може одержати від Євросоюзу близько 125 млн. євро дофінансування.

Ця сума становить близько 25% вартості спорудження польської ділянки ЄАНТК.

Решту коштів компанія планує залучити в інвесторів та банків.

Ідея проекту будівництва Евро-Азіатського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного нафтового коридору, який дав би можливість постачати каспійську нафту в країни Західної і Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі уряду України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дав би можливість протягти вже збудовану українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Гданська на побережжі Балтійського моря.