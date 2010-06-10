Україна конструктивно співпрацюватиме з НАТО

Брюссель. 10 червня. УНІАН. Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ запевнив міністрів країн-членів НАТО у намірі України продовжувати конструктивну співпрацю з Альянсом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це міністр заявив сьогодні на початку засідання Комітету Україна-НАТО.

“Президент України підкреслив, що Україна залишається послідовним та стабільним партнером НАТО”, - сказав український міністр.

Він зазначив, що Верховна Рада України схвалила у першому читанні новий проект закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики. За його словами, цей документ передбачає, зокрема, пріоритетність відносин Києва з Вашингтоном, Брюсселем та Москвою, продовження конструктивної співпраці з НАТО та іншими міжнародними і регіональними організаціями для забезпечення миру і стабільності в регіоні.

М.ЄЖЕЛЬ також зазначив, що міністерство продовжує реформування Збройних сил, і зацікавлене у співпраці з НАТО в цьому питанні, а також в питанні посилення оперативної сумісності українських ЗСУ зі збройними силами країн-партнерів.

У свою чергу Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН у вступній промові заявив про те, що НАТО віддане посиленню співпраці з Україною.

Він зазначив, що в Альянсі із задоволенням сприйняли заяву українського уряду про намір підтримувати контакти з НАТО на нинішньому рівні для виконання всіх укладених раніше угод про співпрацю.

“Ми продовжимо підтримку всіх наших програм”, - сказав Генсек НАТО.