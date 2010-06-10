Азаров поїде до Люксембурга на Раду співробітництва з ЄС

Київ. 10 червня, УНІАН. Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ прийняв рішення взяти участь у засіданні Ради співробітництва Україна-ЄС, яке відбудеться 15 червня у Люксембурзі.

Про це він повідомив сьогодні під час зустрічі з Комісаром Єврокомісії з питань фінансового програмування і бюджету Янушем ЛЕВАНДОВСЬКИМ, інформує Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

«На саміті я хочу викласти нашу позицію, розкрити програму реформ, до якої приступає Україна. Нам є що сказати європейцям”, - сказав М.АЗАРОВ.

На його думку, Україна повністю виконує всі зобов’язання, які брала на себе.

“Україна вступає у період масштабних реформ, і ми хотіли б знайти розуміння з боку Євросоюзу. Ми готові проаналізувати відносини і хотіли б, щоб процес Україна-ЄС розвивався динамічніше», - зазначив М.АЗАРОВ, підкресливши, що термін «східне партнерство» не відповідає рівню співробітництва між Україною і ЄС.

У свою чергу Я.ЛЕВАНДОВСЬКИЙ підкреслив, що Україна - така велика держава, яку неможливо включити в загальний ряд політики «Східного партнерства».

«Цей саміт дуже хороша нагода провести зустрічі високого рівня, щоб обговорити всі питання, які стосуються співпраці між Україною і ЄС. Одним із таких питань є «східне партнерство». Я думаю, Україна занадто велика країна, щоб її поміщати в один пакет з іншими країнами», - підкреслив Комісар Єврокомісії .

Як повідомляв УНІАН, ще 9 червня українська сторона розглядала можливість направлення до Люксембурга делегації на чолі з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком. Ввечері 9 червня ЄС вирішив, що його делегацію очолюватиме Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН. Комісар ЄС з питань розширення на Європейської політики сусідства заявив УНІАН, що після цього рішення ЄС сподівався, що Україна на засіданні буде представлена прем`єр-міністром для того, щоб засідання було проведено на високому рівні.