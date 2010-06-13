Єврокомісія направить до Киргизстану експерта з гуманітарних питань

Брюссель. 13 червня. УНІАН. Єврокомісія направить експерта з гуманітарних питань до Киргизстану.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

“З урахуванням тисяч цивільних осіб, що накопичилися на кордонах з наміром залишити країну та інших, які не можуть залишити свої домівки через триваючі зіткнення, ми повинні бути готовими реагувати на гуманітарну ситуацію, яка може виникнути. Ми стежимо за розвитком подій і, за потреби, ЄС залишається готовим мобілізувати гуманітарні фонди в короткі терміни”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань міжнародного співробітництва, гуманітарної допомоги та відповіді на кризи Крісталіна ГЕОРГІЄВА.

За даними узбецького Червоного Хреста станом на вечір суботи, 12 червня щонайменше 6 тис. жителів Киргизстану шукали можливості залишити країну.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня в Оші, на півдні Киргизстану, почалися масові заворушення.