Шеф євродипломатії побачила важливий крок у відносинах з Києвом

Люксембург. 15 червня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН називає дуже важливим кроком підготовку Плану дій для скасування візового режиму з Україною.

“9 червня на міністерському засіданні ми домовилися про рух вперед і розробку Плану дій. Це дуже важливий крок”, - сказала вона.

К.ЕШТОН зазначила, що підготовка документу може виглядати дещо бюрократично, однак цей документ передбачатиме конкретні заходи та точки оцінювання виконання цього Плану дій.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час міністерського засідання Україна-ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки, Єврокомісія підтвердила намір підготувати разом з Україною до саміту Україна-ЄС, який відбудеться у жовтні, План дій зі скасування візового режиму.