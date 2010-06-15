Азаров каже про активізацію переговорів з ЄС про скасування віз

Люксембург. 15 червня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає, що за останні три місяці переговори з Європейським Союзом щодо безвізового режиму активізувалися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Люксембурзі на брифінгу у рамках 14-го засідання Ради з питань співпраці Україна–ЄС.

«Я вдячний керівництву ЄС за те, що за ці лише три місяці значно активізувалися переговори з надання Україні безвізового режиму. Наголошує, значно активізувалися», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також відзначив, що сьогоднішні переговори у рамках засідання Ради з питань співпраці дають упевненість, що незабаром буде сформовано чіткий і конкретний план дій. «Я думаю, що перспективи надання безвізового режиму досить виразні», - сказав М.АЗАРОВ.