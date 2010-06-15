План дій з безвізового режиму для України - не просто бюрократична процедура

Люксембург. 15 червня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН називає дуже важливим кроком підготовку Плану дій зі скасування візового режиму з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу у Люксембургу.

“9 червня на міністерському засіданні ми домовилися про рух вперед і розробку Плану дій. Це дуже важливий крок”, - зауважила К.ЕШТОН.

За її словами, підготовка документа може виглядати дещо бюрократично, однак він передбачатиме конкретні заходи й точки оцінювання виконання Плану дій.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час міністерського засідання Україна-ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки Єврокомісія підтвердила намір підготувати разом з Україною до саміту Україна-ЄС, який відбудеться у жовтні, План дій зі скасування візового режиму.