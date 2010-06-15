ЄС задоволений бажанням України модернізувати ГТС

Люксембург.14 червня. УНІАН. ЄС задоволений відданістю України забезпечити рух вперед в модернізації ГТС.

Як передає кореспондент УНІІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН.

“Ми задоволені відданістю України забезпечити можливість руху вперед”, - сказала вона.

Шеф європейської дипломатії зазначила, що в ході першої частини сьогоднішнього засідання Ради співробітництва Україна-ЄС сторони обговорили питання забезпечення регулярних та надійних постачань газу, а також питання будівництва газопроворвня. ду “Південний потік”.

“Ми обговорили питання “Південного ппотоку”, однак без будь-яких висновків”, - сказала К.ЕШТОН.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2009 року Україна та ЄС провели в Брюсселі інвестиційну конференцію для залучення коштів на модернізацію української газотранспортної системи. Міжнародні фінансові інституції заявили про готовність вкласти кошти в обмін на реформи енергетичного ринку України.