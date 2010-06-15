Україна розраховує на взаємні поступки з ЄС при підписанні угоди по ЗВТ

Люксембург. 15 червня. УНІАН. Україна розраховує на взаємні поступки при підготовці угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні в Люксембурзі на брифінгу в рамках засідання Ради з питань співпраці Україна-ЄС.

Він підкреслив, що захист внутрішнього ринку є одним із головних завдань кожної держави.

«Я сьогодні закликав пані ЕШТОН (віце-президент Єврокомісії, Верховний представник Європейського Союзу Кетрін ЕШТОН – УНІАН) і керівництво ЄС до взаємних поступок. Десь ми поступимося по якійсь позиції, десь ми розраховуємо, що країни ЄС поступляться нам. Ми обов`язково знайдемо взаємовигідний компроміс», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС почали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода матиме назву Угода про асоціацію, й включатиме створення зони вільної торгівлі.