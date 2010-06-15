Малий прикордонний рух між Укрїною та Польщею зростає

Варшава. 15 червня. УНІАН. Кількість перетинів польсько-українського кордону в рамках малого прикордонного руху в першому кварталі 2010 року, порівняно з відповідним періодом попереднього року, зріс на 75% - до майже 540 тисяч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані Державного комітету статистики Польщі.

Частка малого прикордонного руху, який почав діяти між країнами з липня 2009 року, в загальному русі на спільному кордоні склала майже 33%.

Найчастіше в рамках малого прикордонного руху (майже 30% від усього МПР) українці перетинали кордон в пункті пропуску Медика-Шегині (Львівська область), де діє піший перехід.

Близько 70% українців - власників дозволів МПР відвідувало Польщу кілька разів на тиждень, більш як 20% - кілька разів на місяць та близько 7% - щоденно.

Жителі прикордонної зони витратили в Польщі майже 30 млн. дол.

„Запровадження полегшення правил перетину кордону значно вплинуло на оживлення прикордонного руху”, - відзначив польський Держкомстат.

Як повідомляв УНІАН, за перші півроку функціонування зони малого прикордонного руху 35 тисяч українців, які отримали дозволи в рамках МПР, 380 тисяч разів перетнули кордон.

Польські консульства видають дозволи в рамках МПР на 2 та 5 років українцям, які живуть в 30-кілометровій зоні від польсько-українського кордону.

Дозвіл МПР коштує 20 євро. Він дозволяє необмежену кількість відвідувати Польщу та перебувати там до 90 днів кожні півроку, на відміну від візи, яка коштує 35 євро, часто видається лише на один виїзд та лише на кілька днів, максимально - на рік.

Водночас з дозволом не можна виїжджати за межі 30-кілометрової зони в той час, як з візою можна бути на всій території Польщі, а також в інших державах Шенгенської зони.