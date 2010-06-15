Грищенко поїде до Литви

Київ. 15 червня. УНІАН. 17-18 червня відбудеться офіційний візит міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА до Литовської Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, це буде перший візит керівника українського зовнішньополітичного відомства до регіону Балтії.

Він зазначив, що головним елементом візиту стане проведення першого засідання Ради міністрів закордонних справ України та Литовської Республіки – нового перспективного механізму двосторонньої співпраці, який непогано зарекомендував себе у контексті розвитку відносин України з Республікою Польща.

Крім того, у ході візиту відбудуться зустрічі К.ГРИЩЕНКА з Президентом Литви Далею ГРІБАУСКАЙТЕ, прем`єр-міністром Андрюсом КУБІЛЮСОМ, головою Сейму Іреною ДЯГУТЕНЕ і міністром закордонних справ Аудронюсом АЖУБАЛІСОМ.

У ході візиту планується обговорити питання співробітництва у політичній, безпековій, торговельно-економічній, енергетичній, транспортній та інших галузях, а також питання подальших контактів між Україною та Литвою на найвищому рівні і співпрацю в рамках міжнародних організацій.

О.ДИКУСАРОВ зазначив, що візит має засвідчити зацікавленість нового політичного керівництва України у зміцненні українсько-литовського стратегічного партнерства, дозволить активізувати позиції сторін щодо реалізації конкретних спільних ініціатив двостороннього співробітництва, забезпечить підтримання високої динаміки політичного діалогу, сприятиме продовженню реалізації положень Дорожньої карти, розвитку стратегічного партнерства на 2009-2010 роки та підготовки нового документу, що визначатиме порядок денний двосторонніх відносин на наступний період.

Також О.ДИКУСАРОВ зауважив, що візит К.ГРИЩЕНКА є підготовчим етапом організації до кінця цього року офіційного візиту до Литви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і проведення у його рамках чергового засідання Ради президентів України та Литовської Республіки.

Крім того, у рамках візиту К.ГРИЩЕНКО зустрінеться з представниками української громади Литви, відвідає у Вільнюсі Центр кардіохірургії “Кардіоліта”, який у рамках Медично-гуманітарного проекту погодився прийняти групу українських дітей із малозабезпечених сімей з метою проведення безоплатного медичного обстеження та лікування.

Планується також зустріч К.ГРИЩЕНКА з впливовими представниками литовських ділових кіл.