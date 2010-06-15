ЄС закликає Україну інтенсифікувати діалог зі співпраці

Люксембург. 15 червня. УНІАН. Європейський Союз закликає Україну інтенсифікувати діалог з поглиблення співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Люксембурзі після засідання Ради з питань співпраці Україна-ЄС сказав прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ.

При цьому він позитивно оцінив результати засідання. «Я в своєму завершальному слові відзначив, що мене особливо привабило те, що і вчора, і сьогодні консультації пройшли у досить неформальній атмосфері і з боку пані ЕШТОН (Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки, віце-президента Єврокомісії Кетрін ЕШТОН) і пана комісара ФЮЛЕ (комісаром Європейської комісії з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ) були заклики інтенсифікувати наш діалог, частіше зустрічатися, оперативно обмінюватися консультаціями, щоб ті дуже великі угоди, над якими ми зараз працюємо, а це зона вільної торгівлі, Угода об асоціації, безвізовий обмін, щоб всі ці угоди просувалися за участю найвищих осіб Європейського Союзу і нашої держави якомога інтенсивніше», - відзначив М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що поглиблення співпраці з ЄС, у свою чергу, сприятиме швидшій реалізації і поглибленню реформ в Україні і, як наслідок, прискорить вихід з кризи.

М.АЗАРОВ також відзначив, що проведені сьогодні консультації підтвердили, що відносини між Україною і ЄС розвиваються досить динамічно.

За його словами, за оцінкою представників Євросоюзу участь у сьогоднішньому засіданні К.ЕШТОН є безпрецедентним фактом участі представника ЄС такого високого рівня у такому засіданні і свідчить про те, що ЄС приділяє серйозне і важливе значення розвитку відносин з Україною.