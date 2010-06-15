Литвин заличе парламент ФРН підтримати безвізовий режим для України

Київ, 15 червня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернеться до парламенту Німеччини з проханням підтримати запровадження безвізового режиму між ЄС та Україною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це В.ЛИТВИН заявив в інтерв’ю німецької газеті ”Парламент” напередодні свого офіційного візиту до Федеративної Республіки Німеччини.

”Ми порушуватимемо перед німецькими колегами питання підтримки Бундестагом зусиль України щодо запровадження безвізового режиму”, - сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, запровадження безвізового режиму є одним з ключових питань у діалозі Україна-ЄС.

”Воно безпосередньо стосується доступу до демократичних цінностей Заходу, що їх сповідує й Україна, але цей доступ з незрозумілих для нас причин є обмеженим. Нам важко пояснити пересічним українцям таке фактично дискримінаційне становище на тлі безвізового режиму для громадян країн ЄС, у тому числі Німеччини”, - зазначив голова ВР.

В.ЛИТВИН вважає, що існуюча візова політика ЄС стосовно України ”не лише не відповідає, а, навпаки, суперечить Лісабонському договору, який передбачає будівництво Європи громадян”. ”Не думаю, що в інтересах Європи або Німеччини залишати українську молодь, як і суспільство в цілому, поза європейським об`єднавчим процесом”, - пояснив він.

На переконання голови ВР, назрів час припинити розгляд питання візової лібералізації крізь призму ”візового скандалу” 2005 року.

”Як це не прикро, але мої співвітчизники виявилися заручниками внутрішньополітичної боротьби у Німеччині, що давно визнається німецьким політикумом. Вважаю, що Бундестаг міг би виступити з ініціативою підтримки візової лібералізації для громадян України, у т.ч. в контексті реалізації Плану дій безвізового режиму”, - сказав В.ЛИТВИН.

На думку голови ВР, це було б практичним сигналом відновлення справедливості щодо українців і реальної підтримки України як європейської держави.