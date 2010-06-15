Україна та ЄС підпишуть угоду про асоціацію до кінця року?
15:22, 15 червня 2010Новини ЄС
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Міністр Люксембургу сподівається на це
Люксембург. 15 червня. УНІАН. Міністр закордонних справ Люксембургу Жан АССЕЛЬБОРН сподівається, що до кінця року Україна та Європейський Союз підпишуть Угоду про асоціацію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Люксембурзі після зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.
«Я переконаний, що під час бельгійського головування у Євросоюзі ми знайдемо рішення», - сказав він.
Міністр зазначив, що Люксембург завжди виступав за наближення України до Євросоюзу.
За його словами, у ході сьогоднішньої зустрічі було також приділено увагу підготовці Угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
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