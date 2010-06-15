Азаров хоче співпрацювати не лише з ЄС в цілому, а й з окремими країнами-членами

Люксембург. 15 червня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про намір України співпрацювати не лише з Євросоюзом в цілому, але й з окремими країнами – членами ЄС для євроінтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ Люксембургу Жаном АССЕЛЬБОРН

«Ми знаємо, що рішення у ЄС приймаються консенсусом, і важлива позиція кожної країни», - сказав прем’єр.

Він наголосив, що Україна приділяє дуже важливе значення двостороннім відносинам, у тому числі у контексті євроінтеграції.

«Якщо Україна хоче добитися якогось рішення, вона має працювати не лише на рівні ЄС, вона має працювати і з окремими країнами», - сказав М.АЗАРОВ.