Азаров попросив Люксембург лобіювати інтереси України в ЄС

Люксембург. 15 червня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ попросив міністра закордонних справ Люксембурга Жана АССЕЛЬБОРНА лобіювати інтереси України в ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні журналістам у Люксембурзі після зустрічі з міністром закордонних справ Люксембургу Жаном АССЕЛЬБОРНОМ.

«Міністр розповів мені, що 1 липня Бельгія головуватиме в ЄС. І оскільки між Люксембургом та Бельгією є тісні зв’язки, ми очікуємо на лобіювання», - сказав М.АЗАРОВ.

У свою чергу Ж.АССЕЛЬБОРН, відповідаючи на запитання УНІАН про те, чи готовий він лобіювати інтереси України, зазначив, що Люксембург тільки цим і займається.

«Люксембург завжди був двигуном в ЄС для пошуку рішень», - сказав він.

Ж.АССЕЛЬБОРН зазначив, що для нього Україна - це не лише територія, на якій проживає 46 млн. людей, але й країна, яка перебуває в Європі.

При цьому міністр висловив сподівання, що Україна, залишаючись рівновіддаленою від ЄС та Росії, сприятиме зміцненню відносин не тільки в трикутнику ЄС – Україна – Росія, але й між Євросоюзом і Росією.

Український прем`єр зробив ремарку.

«Україна не може бути рівновіддаленою ні від ЄС, ні від Росії, тому що ми маємо спільні зони. Навіть якщо б ми хотіли - ми не можемо віддалитися», - сказав прем`єр.