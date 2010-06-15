ЄІБ відкриє представництво в Києві

Люксембург. 15 червня. УНІАН. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) відкриє представництво у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у підписаній сьогодні у Люксембурзі угоді між Україною та ЄІБ.

Угода, підписана міністром економіки України Василем ЦУШКОМ та віце-президентом ЄІБ Евою СРЕЙБЕР, регулює створення представництва ЄІБ та його діяльність в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, підписана угода покращить можливості банку швидше відповідати на фінансові потреби державних та приватних клієнтів, а також посилить співпрацю з місцевими інституціями і партнерами в Україні.

З початку співпраці України з ЄІБ банк надав Україні кредитів на загальну суму в 465,5 млн. євро.