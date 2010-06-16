У травні річна інфляція в зоні євро зросла до 1,6%

Брюссель. 16 червня. УНІАН. У травні 2010 року річна інфляція (травень до травня) в зоні євро становила 1,6% проти 1,5% у квітні, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 2,0%, як і в квітні.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з квітнем, у травні-2010 було зареєстровано інфляцію в 0,1% в єврозоні та 0,2% в ЄС-27.

У травні 2010 року найменша річна інфляція зафіксована в Латвії (-2,4%), Ірландії (-1,9%) та в Нідерландах (0,4%).

Найбільша річна інфляція у травні 2010 року була зафіксована в Греції (5,3%), Угорщині (4,9%) та Румунії (4,4%).

У травні 2009 року річна інфляція становила 0,0% в зоні євро та 0,8% в ЄС-27.