Швецьке агентство надасть 1,5 млн. євро для розвитку місцевої демократії в Україні

Київ. 17 червня. УНІАН. Шведське агентство міжнародного розвитку (SIDA) протягом 2010-2012 років виділить Україні 1,5 млн. євро на реалізацію трирічної програми Ради Європи з посилення місцевої демократії.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Києві відбулася установча конференція цієї програми.

”Пріоритетними напрямами реалізації програми мають стати розвиток національного законодавства з питань реформування місцевого самоврядування, оптимізації системи адміністративно-територіального устрою України і розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та органами державної влади відповідно до принципів Європейської Хартії місцевого самоврядування”, – сказав директор Департаменту регіональної політики та місцевого самоврядування Секретаріату Кабінету міністрів В’ячеслав НЕГОДА.

У свою чергу, представник Генерального директорату з питань демократії та політичних справ Ради Європи Хілдерик СКААЛВЕЛЬД зазначив, що програма спрямована на надання рекомендацій, правової допомоги та експертизи у сфері впровадження реформи місцевого самоврядування з метою просування принципів доброго врядування, надання більш якісних послуг населенню України.

Надзвичайний і Повноважний посол Швеції в Україні Стефан ГУЛЛГРЕН додав, що програма покликана сприяти процесам децентралізації в Україні, передачі повноважень, сфер відповідальності і ресурсів від органів державної влади органам місцевого самоврядування. ”Децентралізація є складаним питанням, але з іншого боку – дуже важливим елементом демократії: рішення приймаються за якнайбільшої участі громадян у відповідності до принципів субсидіарності”, - зазначив дипломат.

Довідка УНІАН. Реалізація програми Ради Європи з посилення місцевої демократії в Україні розпочалася в січні 2010 року і триватиме три роки - до грудня 2012 року.