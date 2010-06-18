78,8 тис. шукачів притулку отримали захист в ЄС в 2009-му році

Брюссель. 18 червня. УНІАН. В 2009 році країни-члени ЄС надали захист 78,8 тис. шукачів притулку.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Євростаті.

Найбільшими групами громадян, які отримали захист в ЄС в 2009 році, були вихідці із Сомалі (13,4 тис. осіб, або 17% від усіх, хто отримав захист), Іраку (13,1 тис. осіб, або 17%) та Афганістану (7,1 тис. осіб, або 9%).

Загалом з 78,8 тис. осіб, 39,3 тис. осіб отримали статус біженців, 29,9 тис. – захист із матеріальною допомогою, 9,6 тис. – дозвіл на проживання.

В 2009 році найбільше шукачів притулку отримали захист у Великобританії (12,5 тис. осіб), Німеччині (12,1 тис.), Франції (10,4 тис.), Швеції (9,1 тис.), Італії (8,6 тис.) та Нідерландах (8,1 тис.).