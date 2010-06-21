Люксембург - найбагатша країна Європи за ВВП на душу населення

Брюссель. 21 червня. УНІАН. Рівень ВВП на душу населення в Люксембургу в 2,5 рази вищий за середньоєвропейський.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать оприлюднені сьогодні Євростатом попердні дані за 2009 рік.

Згідно з інформацією Євростату, рівень ВВП на душу населення в ЄС, виражений в стандартних одиницях купівельної спроможності (умовна валютна одиниця, створена Євростатом, за яку в різних країнах-членах ЄС можна придбати однакову кількість товарів – УНІАН) варіюється від 41% до 268% (середній в ЄС встановлено в 100 стандартних одиниць).

Найбільший рівень ВВП на душу населення зафіксований в Люксембурзі – 268 стандартних одиниць купівельної спроможності, на другому місці – Ірландія (131 стандартна одиниця купівельної спроможності), на третьому – Нідерланди (130 одиниць).

Найменший рівень ВВП на душу населення в 2009 році зафіксовано в Латвії (49 стандартних одиниць), Румунії (45 одиниць) та Болгарії (41 одиниця).

Євростат в своєму повідомленні також пояснює, що великий рівень ВВП на душу населення в Люксембурзі може пояснюватися тим, що в цій країні працюють багато іноземців-мешканців Франції, Німеччини та Бельгії, що приводить до того, що їх внесок в ВВП країни враховується, однак, вони не враховуються при використанні даних щодо населення Люксембургу.