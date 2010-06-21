Зменшення поставок газу в Білорусь не вплине на поставки в Європу?

Брюссель. 21 червня. УНІАН. Єврокомісія сподівається, що зменшення поставок газу до Білорусі не вплине на постачання газу до Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісія Марлін ХОЛЗНЕР.

“Ми були поінформовані російською стороною. Ми стежимо за ситуацією, ми сподіваємося, що транзит газу до ЄС через Білорусь не постраждає від цього”, - сказала вона.

Представник Єврокомісії зазначила, що сьогодні віце-прем’єр Росії Ігор СЄЧІН направив листа комісару ЄС з питань енергетики Гунтеру ЕТТІНГЕРУ з цього питання.

М.ХОЛЗНЕР також додала, що на сьогодні невелика кількість російського газу йде до країн ЄС через Білорусь, а тому поки не має впевненості в тому, чи вплине зменшення постачання газу Росією до Білорусі на поставки газу до Європи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку Росія зменшила на 15% постачання газу Білорусі, вважаючи, що Білорусь заборгувала за газ. У свою чергу Мінськ звинувачує “Газпром” у боргах за транзит газу.