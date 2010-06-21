”Газпром” сподівається, що газова суперечка з Білоруссю буде нетривалою

Москва. 21 червня. УНІАН. Російський «Газпром» сподівається, що «газова» суперечка з Білоруссю буде не такою тривалою, як торішня з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні журналістам у Москві сказав офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Ми розраховуємо на те, що такого тривалого протистояння, як це було останній раз з Україною, не буде. Вважаємо, що нашим європейським споживачам побоюватися нічого, оскільки, по-перше, через територію Білорусі проходить газопровід, який є основною експортною магістраллю, що належить на правах власності «Газпрому, і лише управляється «Белтрансгазом»», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Він підкреслив, що «Газпром» очікує, що поставки газу транзитом через Білорусь здійснюватимуться в повному об`ємі без будь-яких обмежень.

Як повідомлялося, в 2009 році російський «Газпром» з 1 січня припинив подачу газу для України, з 5 січня зменшив подачу для європейських споживачів. З 7 січня транзит російського газу через територію України було припинено повністю. Після досягнення домовленостей про ціни і підписання 19 січня у Москві відповідних контрактів, 20 січня поставки газу для України і транзит до Європи поновилися.

Сьогодні, 21 червня, ”Газпром” розпочав обмежувати поставки газу Білорусі.

Російська компанія домагається від Білорусі виплати боргу у розмірі 192 млн. доларів за поставлене цього року паливо.

Білоруська сторона, у свою чергу, заявила минулого тижня, що ”Газпром” заборгував їй приблизно таку саму суму за транзит газу, а саме - 200 млн. доларів.