”Газпром” збільшить постачання газу в Європу через Україну?

Москва. 21 червня. УНІАН. «Газпром» відпрацьовує додаткові можливості поставок газу європейським споживачам територією України у зв’язку з обмеженням поставок через Білорусь.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістам 4 Москві сказав офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Газпром відпрацьовує і додаткові можливості поставок газу європейським споживачам. Зокрема, транзитом через Україну, насамперед, йдеться про Польщу», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Він нагадав, що чинний контракт дозволяє обмежити поставки російського газу Білорусі на 85%, проте було ухвалене рішення про поступове обмеження поставок, щоб не створювати технологічних проблем.

За його словами, на даний момент скорочення поставок газу Білорусі становило 7 млн. з 45 млн. куб. м планового добового об`єму.

Він також підкреслив, що «Газпром» ще минулого тижня попередив Європу про можливі проблеми з поставками газу через Білорусь.

С.КУПРІЯНОВ відзначив також, що борг «Газпрому» перед Білоруссю існує, але «це штучна ситуація».

«Білоруська сторона не підписує свідомо акт про виконані роботи і не дозволяє нам погасити цей борг, який ми готові погасити вже давним-давно», - заявив він.

Водночас С.КУПРІЯНОВ підкреслив, що парламентери з боку Білорусі визнають борг перед «Газпромом».

На запитання про розміри боргу представник ”Газпрому” сказав, що вони порівняні з боргом Білорусі за поставки (192 млн. дол).