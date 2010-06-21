В Держкомтелерадіо та Нацраді з питань ТБ цензури в Україні не бачать

Брюссель. 21 червня. УНІАН. В Держкомтелерадіо та Національній раді з питань телебачення та радіомовлення не побачили випадків цензури в Україні.

Як повідомила кореспонденту УНІАН член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), народний депутат України Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, про це свідчать відповіді цих організацій на запит делегацій, надані перед від’їздом української делегації до Страсбурга, де сьогодні розпочалося засідання сесії ПАРЄ.

“Я, як журналіст, щиро стурбована і обурена”, - заявила О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Вона зазначила, що, зокрема, в листі Держкомтелерадіо за підписом заступника голови Володимира ГОРОБЦОВА написано: “Про випадки цензури, втручання в професійну діяльність журналістів та тиск на них Комітету наразі невідомо”.

Схожа позиція висловлена і у листі від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за підписом її голови Володимира МАНЖОСОВА.

“Останнім часом до Національної ради не надходили вмотивовані та підтверджені фактами повідомлення керівників телерадіокомпаній чи окремих журналістів з приводу чинення на них тиску медіа власників або певних політичних сил, у тому числі і заяви творчих колективів телерадіоорганізацій”, - процитувала листа Нацради О.ГЕРАСИМ’ЮК.

За її словами в обох документах також міститься інформація про те, яким чином органи влади збираються покращувати соціальний захист журналістів та створювати умови для їх відпочинку.

Народний депутат в розмові з кореспондентом УНІАН висловила думку, що, очевидно, не всі журналісти поділяють позицію Держкомтелерадіо та Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо випадків цензури.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня – початку травня про факти цензури заявили колективи телеканалів “1+1” та СТБ, після чого, наприкінці травня українські журналісти створили рух “Стоп цензурі!”. Спроби запровадження цензури в Україні викликали стурбованість в Європейському Союзі, а також в Раді Європи.