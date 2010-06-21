Полща отримала від Росії матеріали розслідування катастрофи під Смоленськом

Варшава. 21 червня. УНІАН. Польська прокуратура отримала від Генеральної прокуратури Російської федерації матеріали розслідування причин Смоленської авіакатастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив сьогодні прес-секретар польської Генеральної прокуратури Матеуш МАРТИНЮК.

Прес-секретар сказав, що прокуратура отримала 1300 копій актів справи, зауваживши, що це не всі матеріали, про які просила польська сторона.

Він відзначив, що отримані матеріали будуть передані у Військову прокуратуру, яка веде слідство в справі авіакатастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського.

Водночас, за його словами, прокурори зможуть приступити до роботи з матеріалами лише після їх перекладу з російської мови на польську.

Як повідомляв УНІАН, Президент Польщі з дружиною та 94 іншими людьми на борту - більшість з яких були польськими високопосадовцями - загинули під час падіння літака під російським Смоленськом.

За попередніми даними російської прокуратури, літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман.

За даними польських медіа, польські слідчі не виключають, що причиною катастрофи може бути помилка диспетчера Смоленського аеродрому, який подав неправильні дані екіпажу літака Президента Польщі.