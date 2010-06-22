У Польщі підбито підсумки першого туру виборів Президента

Варшава. 22 червня. УНІАН. Виконуючий обов’язки Президента Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ у першому турі позачергових виборів глави держави переміг свого головного конкурента Ярослава КАЧИНСЬКОГО з перевагою у 5%.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це свідчать остаточні дані Центральної виборчої комісії.

Згідно з цими даними, 20 червня за главу Сейму, кандидата від правлячої в Польщі партії „Громадянська платформа” Б.КОМОРОВСЬКОГО проголосувало 41,5% виборців, за лідера найпопулярнішої опозиції партії “Право та справедливість” Я.КАЧИНСЬКОГО – 36,5%.

Лідер „Союзу лівих демократів” Гжегож НАПЄРАЛЬСЬКИЙ, за голоси якого боротимуться фаворити президентської кампанії у другому турі 4 липня, набрав 13,7%.

Серед аутсайдерів кампанії найбільше голосів набрав анархіст, чемпіон Польщі з бриджу Януш КОРВІН-МІККЕ, за котрого проголосувало майже 2,5% виборців.

Інші шість кандидатів набрали від 0,13 до 1,75% голосів.

Центральна виборча комісія Польщі оприлюднила результати першого туру виборів на кілька годин пізніше, ніж планувала, пояснивши це „сумнівами стосовно виборчої документації” на виборчих дільницях за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, результати двох оприлюднених після закриття виборчих дільниць екзит-полів свідчили, що Б.КОМОРОВСЬКИЙ переміг Я.КАЧИНСЬКОГО з перевагою у 8-12% голосів.

Довідка УНІАН. Позачергові вибори Президента Польщі проводяться через трагічну загибель глави Польської держави Лєха Качинського, який загинув 10 квітня в авіакатастрофі поблизу Смоленська.

Другий тур має відбутися 4 липня.

Чергові президентські вибори у Польщі мали відбутися восени цього року.