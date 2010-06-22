”Газпром” продовжує переговори з Україною про об`єднання з ”Нафтогазом”

Москва. 22 червня. УНІАН. ВАТ «Газпром» продовжує переговори з Україною щодо створення спільного підприємства на паритетних засадах як першого кроку майбутнього об`єднання з «Нафтогазом».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні прес-секретар голови правління - заступник начальника департаменту з інформаційної політики ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ сказав на прес-конференції у Москві.

«Та пропозиція, яка зроблена зараз і яка обговорюється з Україною, – вона більш комплексна і масштабніша, ніж просто створення якогось консорціуму. Ми продовжуємо переговори з українською стороною щодо створення спільного підприємства на паритетних засадах як першого кроку майбутнього об`єднання», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

«Незважаючи на те, що з української сторони звучать різні міркування з цього приводу, на наш погляд, якщо очистити цю історію від політичної складової, з погляду економіки абсолютно очевидно, що майбутнє «Нафтогазу», я маю на увазі світле майбутнє, є тільки разом з «Газпромом», - додав він.

Нагадаємо, наприкінці квітня голова уряду РФ Володимир ПУТІН за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ запропонував об`єднати «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

20 червня, коментуючи заяву голови ”Газпрому” Олексія МІЛЛЕРА про те, що злиття компаній стане наступним етапом після створення суб`єктами спільного підприємства, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу ”1+1” заявив, що злиття НАК ”Нафтогаз України” і ЗАТ ”Газпром” не буде.

”Ніякого злиття не буде. Проте буде пошук організаційної форми, яка дозволить, як наш Президент сказав, синтезувати ефект роботи нашого ”Нафтогазу” і ”Газпрому”, - заявив М.АЗАРОВ.