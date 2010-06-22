Попит на газ в Європі повернеться до докризового рівня в 2013-му

Москва. 22 червня. УНІАН. «Газпром» прогнозує, що попит на газ у Європі на початку 2013 року може повернутися на докризовий рівень.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заступник голови правління ВАТ «Газпром», генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Ми розраховуємо на повне відновлення докризового попиту не пізніше початку 2013 року. Наші експерти підготували прогноз на майбутні 20 років на підставі найавторитетніших у світі аналітичних центрів… Згідно з прогнозом, у Європі, на головному для групи «Газпром» експортному ринку, попит на газ зростатиме, хоча і нижчими темпами – менш як 1% на рік, а власне виробництво неминуче скорочуватиметься», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

«Розрив між зростаючими споживачами, з одного боку, і власним виробництвом і нинішнім рівнем імпорту газу, з другого боку, до 2030 року становитиме близько 210 млрд. кубометрів на рік», - додав він.

Виходячи з цього, за словами О.МЕДВЕДЄВА, європейським споживачам доведеться покривати значний дефіцит і забезпечувати доставку додаткових об`ємів.

«У зв`язку з таким прогнозом наша позиція залишається незмінною: російський газ з урахуванням його запасів, технологій видобутку і транспортування - найдоступніший, а з урахуванням системи довгострокових контрактів – найбільш надійний і передбачуваний вибір», - підкреслив він.

О.МЕДВЕДЄВ нагадав, що на сьогодні ”Газпромом” законтрактовано 3,1 трлн. кубометрів газу на умовах мінімального рівня відбору. «Якщо ми підвищимо цей відбір з урахуванням наявної гнучкості контрактів, то ця цифра може сягнути незабаром 3,3 трлн. кубометрів», - повідомив О.МЕДВЕДЄВ.

Крім того, за його словами, виручка «Газпрому» в 2010 році становитиме 45 млрд. доларів. Також російська газова кампанія переглянула прогноз щодо експорту на 2010 рік у бік зниження до 145 млрд. кубометрів.