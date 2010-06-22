”Газпром” продовжив зменшення поставок газу Білорусі

Москва. 22 червня. УНІАН. ВАТ «Газпром» збільшило обмеження поставок газу до Білорусі до 30%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на засіданні оперативного штабу повідомив глава правління ”Газпрому” Олексій МІЛЛЕР.

«За минулу добу Білорусь не виконала жодних дій щодо погашення заборгованості за поставки російського газу, і з 10-ї години за московським часом 22 червня 2010 року вводиться обмеження на плановий об`єм добової поставки російського газу в Республіку Білорусь на 30% з подальшим збільшенням обмеження до рівня поставки пропорційно заборгованості», - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» домагається від Білорусі виплати боргу у сумі 192 млн. доларів за поставлене цього року паливо.

Білоруська сторона, у свою чергу, заявила минулого тижня, що ”Газпром” заборгував їй приблизно таку саму суму за транзит газу, а саме - 200 млн. доларів.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив ”Газпрому” розпочати обмеження поставок газу до Білорусі.

Вчора «Газпром» обмежив поставки газу до Білорусі на 15% добової норми.