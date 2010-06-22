Лукашенко розпорядився перекрити транзит газу

Київ. 22 червня. УНІАН. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО розпорядився перекрити транзит російського газу через Білорусь.

Про це глава Білоруської держави заявив сьогодні на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ у Мінську, передає агентство «БЕЛТА».

За словами О.ЛУКАШЕНКА, на сьогоднішній день «Газпром» винен Білорусі 260 млн. доларів за транзит газу.

«Я наказав зараз уряду перекрити транзит через Білорусь, поки не заплатить за транзит «Газпром». Вони нам за ці півроку жодної копійки не заплатили. До якого цинізму і абсурду можна дійти, коли ти винен мені 260 млн. доларів, я тобі - 190 млн. доларів, і ти починаєш мені за це закручувати вентиль», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Він наголосив, що проблема не в тому, що Білорусь не виконує контракт. «Це вони не виконують контракт. Ми мовчали, ми про це не говорили, вони там мимрили вустами прес-секретаря, що ми щось не підписуємо і таке інше”, - сказав Президент Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО наголосив, що не Білорусь винна «Газпрому», а «Газпром» винен Білорусі.

«Той борг, про який сьогодні говорить «Газпром», склався за січень-квітень (поточного року) і становить близько 190 млн. доларів. В цей час ми намагалися домовитися з керівництвом Росії, тому що «Газпром» прямо нас відправив: скажуть там (керівництво Росії) - ми залишимо вам торішню ціну. Ми тільки почали виходити з цієї кризи, почали розвантажуватися склади, пішла торгівля з Росією - на 51% ми збільшили торгівлю за цей період до рівня минулого року. Хотілося б, щоб Росія підтримала у цей момент Білорусь, не збільшуючи ціну. Не треба знижувати, як Україні на 30%, як Угорщині обіцяєте знизити, дайте нам цей рік, щоб ми за торішніми цінами попрацювали і відновили економіку», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент пояснив, що з приводу цього боргу Білорусь намагалася домовитися з Росією на найвищому рівні і платила за торішньою ціною, «але від нас зажадали на 20 доларів дорожче».

«Утворився цей борг. Ми на 1 травня цього року не домовилися і в травні повністю заплатили, як вимагає «Газпром». А той борг (192 млн. доларів) залишився. Ми попросили дати нам розстрочку, тому що річ не в тому, що в країні немає грошей. Гроші у нас є, але ми не можемо із золотовалютного резерву взяти гроші - нам потрібно курс рубля підтримувати, ми не можемо взяти гроші з бюджету, тому що вони теж там розписані», - сказав О.ЛУКАШЕНКО, зазначивши, що Білорусь просила дати хоча б два тижні, щоб зібрати необхідну суму і перерахувати. «Ні, ми нічого чекати не будемо - перераховуйте нам 192 млн. доларів», - процитував глава держави позицію російської сторони.

«Добре, я сьогодні взяв у борг ці гроші у своїх друзів, і ми вам найближчим часом ці гроші віддамо, але сумно, що ми у чужих людей позичили ці гроші впродовж одного дня, а Росія два тижні почекати не могла», - наголосив Президент Білорусі.

«Мені сьогодні незрозуміла поведінка керівництва Росії. Здійснюється якийсь незрозумілий тиск, - сказав О.ЛУКАШЕНКО. - Не ми винні сьогодні «Газпрому» - «Газпром» винен нам 70 млн., якщо провести взаємозалік. Це абсолютно точно, і вони це визнають».