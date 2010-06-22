В ЄС посилять вимоги до пестицидів

Брюссель. 22 червня. УНІАН. Комітет з питань захисту навколишнього природного середовища Європарламенту хоче посилити вимоги до безпеки пестицидів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті доповіді Крісти КЛААС (груп народних партій, Німеччина), схваленій сьогодні на засіданні Комітету.

У проекті доповіді депутати висловилися за запровадження більш жорстких правил щодо використання ендокринних деструкторів (гормональних), стійких токсичних речовин, які накопичуються біологічним шляхом, а також стійких органічних забруднювачів.

Разом з тим, за словами депутатів, окремі речовини можуть бути дозволені на національному рівні, якщо у випадку їхньої заборони за відсутності відповідного замінника, може виникнути серйозна небезпека для здоров’я чи навколишнього природного середовища. Так, згідно з цим положенням буде дозволено використовувати, наприклад, антикоагулянти, що їх застосовують для боротьбі зі щурами.

Члени Комітету Європарламенту також висловились за те, щоб для всіх пестицидів, а не лише для продуктів “низького ризику”, як це пропонувала Єврокомісія, була б доступна процедура загальноєвропейського отримання дозволу на розміщення на ринку. При цьому Європейське хімічне агентство мало б висловлювати свою позицію протягом трьох, а не дев’яти місяців, вважають депутати.

Запропоноване сьогодні законодавство, має замінити законодавство щодо використання пестицидів від 1998 року. Передбачається, що Європарламент висловиться щодо проекту документу у вересні, після чого він буде направлений на узгодження з Радою ЄС.