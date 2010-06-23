Литва повідомила про зменшення поставок газу через Білорусь на 40%

Брюссель. 23 червня. УНІАН. Литва заявила про зменшення поставок російського газу через Білорусь на 40%.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам на брифінгу комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР.

“Сьогодні після обіду ми отримали повідомили з Литви про зменшення поставок на 40%”, - сказав він.

Разом з тим, за словами комісара, причини зменшення постачань не дуже зрозумілі. Тому, за його словами, Єврокомісія вирішила направити експертів.

“Якщо йтиметься про те, що Росія постачає щоденно ті самі обсяги газу для транзиту на експорт, це означатиме, що Білорусь перекладає свої проблеми на плечі Європи”, - сказав він.

“Якщо є проблема для Литви – це не лише проблема Литви, а й всього ЄС”, - додав комісар.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО запевнив комісара ЄС у готовності України допомогти у постачаннях додаткових обсягів газу до Польщі у випадку продовження конфлікту між Росією та Білоруссю.

З понеділка, 21 червня, російський “Газпром” розпочав зменшувати постачання газу до Білорусі. Сьогодні поставки були зменшені на 60%. “Газпром” обвинувачує Мінськ у боргах за спожитий газ, у той час, як Білорусь заявляє про борги за оплату транзиту газу до ЄС.

22 червня Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив про припинення транзиту російського газу до Європи, однак сьогодні зранку “Газпром” заявив, що транзит здійснюється в звичайному режимі.