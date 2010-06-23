Бойко хоче збільшити капіталізацію ”Нафтогазу”

Брюссель. 23 червня. УНІАН. Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО вважає, що капіталізація “Нафтогазу України” має зростати.

Як передає власний кореспонденту УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам.

“Я вважаю, що капіталізація компанії має зростати, але питання суми... має бути економічне обґрунтування, яке базуватиметься виключно на оціночній вартості бізнесу, тобто цивілізованих підходів, і на цьому вимальовується у нас сума капіталізації”, - сказав він.

Міністр не надав інших деталей.