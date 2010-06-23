Умови Європи з фінансування модернізації ГТС влаштовують Україну

Брюссель. 23 червня. УНІАН. Умови фінансування модернізації української газотранспортної системи (ГТС), запропоновані Брюссельською декларацією рік тому, влаштовують уряд.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні українським журналістам міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО.

“Ми на мій погляд підходимо з точки зору того, що потрібно нам. Нам потрібно фінансування і модернізація нашої ГТС, і в цьому відношенні, умови, які пропонують наші європейські партнери, вони для нас найбільш комфортні”, - сказав він.

Міністр також повідомив, що в ході сьогоднішньої зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Гунтером ЕТТІНГЕРОМ він, зокрема, обговорив кілька моделей співпраці в питанні постачання газу та модернізації ГТС з використанням тристороннього підходу: Україна, Росія та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2009 року в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, за підсумками якої, зокрема, було підписано декларацію щодо фінансування модернізації та збільшення потужності української ГТС в обмін на забезпечення більшої прозорості українського газового ринку.