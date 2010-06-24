Грищенко поїхав до Ісландії

Київ. 24 червня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО 23-25 червня перебуває з робочім візитом у Ісландії з метою участі в Міністерській конференції Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, в рамках візиту керівника українського зовнішньополітичного відомства планується підписання Угоди між Україною та ЄАВТ про зону вільної торгівлі.

Передбачається, що у ювілейній зустрічі міністрів держав-членів ЄАВТ, присвяченій 50-й річниці діяльності цієї організації, візьмуть участь Президент, міністр економіки Швейцарії Доріс ЛОЙТХАРД, міністр торгівлі та промисловості Норвегії Тронд ГІСКЕ, міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Ісландії Оссур СКАРФЕДІНССОН та міністр закордонних справ Ліхтенштейну Александр ФРІК.

Підписання угоди сприятиме просуванню продукції українських експортерів на ринки держав-членів ЄАВТ, зростанню обсягів прямих іноземних інвестицій з цих держав до України, підвищенню конкурентоспроможності та подальшому розвиткові національної економіки України в цілому.

Укладення угоди також відповідає європейським прагненням України та посилить позицію нашої держави в ході переговорного процесу зі створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Окрім того, передбачається, що в рамках робочого візиту К.ГРИЩЕНКО проведе низку зустрічей, в тому числі з Президентом Швейцарської Конфедерації Д.ЛОЙТХАРТ, Президентом Ісландії Олафуром Рагнаром ГРІМССОНОМ, міністром закордонних справ Ісландії О.СКАРФЕДІНССОНОМ, міністром закордонних справ Князівства Ліхтенштейн А.ФРІКОМ, міністром торгівлі та промисловості Королівства Норвегія Т.ГІСКЕ.

*** Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) є зоною вільної торгівлі, яка об’єднує митні території чотирьох європейських країн, які не вступили до Європейського Союзу, зокрема, Республіки Ісландія, Князівства Ліхтенштейн, Королівства Норвегії та Швейцарської Конфедерації. Зона вільної торгівлі забезпечує країнам-членам режим вільної торгівлі товарами та послугами, а також гарантує вільний рух капіталів та фізичних осіб. Три країни-члени ЄАВТ, зокрема, Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія входять до Європейського економічного простору (ЄЕП), угода про створення якого була укладена у травні 1992 року. ЄЕП об’єднує ринки 27-ми країн-членів ЄС та трьох країн-членів ЄАВТ у спільний ринок обсягом близько 490 млн. споживачів, що робить його найбільшим регіональним інтеграційним об’єднанням у світі.