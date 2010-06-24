в 2009-му інвестиції з ЄС зменшилися на чверть

В 2009 році інвестиції з ЄС до інших країн світу зменшилися на чверть

Брюссель. 24 червня. УНІАН. В 2009 році інвестиції з ЄС до інших країн світу зменшилися на 24% з 348 млрд. євро в 2008-му році до 263 млрд. євро.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Водночас, прямі іноземні інвестиції до країн-членів ЄС з інших країн світу зросли в 2009-му році на 12% до 222млрд. євро зі 199млрд. в 2008-му.

Основні інвестиції, здійснені з країн-членів ЄС у 2009 році, були направлені в США (69 млрд. євро проти 121 млрд. в 2008-му році), офшорні країни (60 млрд. євро проти 39 млрд. євро в 2008-му), Швейцарія (45 млрд. євро проти 34 млрд. в 2008-му), Бразилія (7 млрд. євро проти 1 млрд. в 2008-му), Канаду (3 млрд. євро проти 6 млрд. в 2008-му), Гонконг (3 млрд. євро проти 6 млрд. в 2008-му).

Інвестиції до країн ЄС в 2009 році надходили в основному зі США (97 млрд. євро проти 50 млрд. в 2008-му році), офшорних країн (40 млрд. євро проти 20 млрд. в 2008-му), Швейцарії (32 млрд. євро проти 11 млрд. в 2008-му), Канади (11 млрд. євро проти 15 млрд. в 2008-му), Бразилії (3 млрд. євро проти 11 млрд. в 2008-му).

У 2009 році найбільшими інвесторами ЄС за його межами стали Люксембург (112 млрд. євро, або 42% усіх інвестицій за межі ЄС), Великобританія (31 млрд. євро, або 12%) та Франція (26 млрд. євро, або 10%). Основним реципієнтами інвестицій також були Люксембург (88 млрд. євро, або 40% загальних іноземних інвестицій до ЄС), Великобританія (34 млрд. євро, або 15%) та Франція (10 млрд. євро, або 5%).