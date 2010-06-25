Для виконання зобов`язань перед ПАРЄ Україні треба змінити Конституцію
Переконані співдоповідачі по Україні
Брюссель. 25 червня. УНІАН. Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вважають, що без внесення змін до Конституції Україні не вдасться виконати всі зобов’язання перед Радою Європи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у ї інформаційній записці за результатами візиту до України 1-4 червня цього року, текст якої міститься на сайті Моніторингового комітету ПАРЄ.
“Ми хотіли би наголосити, що з нашої точки зору для України буде неможливо виконати її зобо’язані, взяті при вступі до організації, і, таким чином, завершити моніторинговий процес, без імплементації конституційної реформи”, - написано у документі.
Співдоповідачі звертають увагу на те, що неточності та невизначеності, які зустрічаються в чинній редакції Конституції, вже неодноразово ставали приводом для політичних криз в Україні.
“Нинішня відносна стабільність повністю залежить від домінування в політичному середовищі головної правлячої партії і, відтак, є крихкою”, - наголошують Р.ВОЛЬВЕНД та М.РЕПС.
У зв’язку з цим вони закликали владу відновити процес реформування Конституції відповідно до рекомендацій ПАРЄ.