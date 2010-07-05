Українські журналісти вивчали досвід польської євроінтеграції

Варшава. 5 липня. УНІАН. Два десятки українських журналістів в ході чотириденного візиту вивчали євроінтеграційний та євроатлантичний досвід Польщі.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Європейському центрі “Натолін”, котрий реалізував цей проект, представники українських медіа в ході візиту, який завершився 2 липня, мали можливість поспілкуватися з представниками польської влади та експертами.

Крім цього, учасники навчального візиту, який профінансувало Міністерство закордонних справ Польщі в рамках програми „Польська допомога 2010 року”, мали можливість ознайомитися з прикладами інвестицій, фінансованих в регіоні Європейським Союзом. Журналісти, зокрема, відвідали спеціальну економічну зону в Малопольському воєводстві, зустрілися з воєводою та іншими представники місцевої влади, котрі розповідали про співпрацю з ЄС.

Візит завершився конференцією у Варшаві, де із представниками українських медіа зустрілися голова Комісії фінансового нагляду Польщі, представники МЗС, Міністерства регіонального розвитку, польських засобів масової інформації та експерти.

Учасники також обговорили євроінтеграційний досвід Польщі, реалізацію програми Євросоюзу „Східне партнерство”, співпрацю України з ЄС й НАТО та практику роботи журналістів на польскому та українському ринках.

Як повідомив УНІАН координатор проекту Артур НЕГРІ, європейський центр “Натолін” реалізує проект, направлений на збільшення поінформованості українських журналістів про євроінтеграційний та євроатлантичних досвід Польщі вдруге. Він сказав, що минулого року, коли вперше був організований навчальний візит, Польщу відвідало дві групи українських журналістів.

А.НЕГРІ відзначив, що центр планує організувати аналогічний візит в 2011 році, висловивши сподівання, що МЗС Польщі надалі підтримуватиме цей проект.

Як повідомляв УНІАН, польський МЗС виділив в цьому році понад 3 млн. доларів на 38 проектів в Україні, направлених на розвиток кращого державного управління, підтримку євроатлантичної інтеграції держави, енергозбереження та регулювання ринку землі.

Серед затвердженних проектів був „Перспектива Європейської і Євроатлантичної інтеграції. Ньюзрум – підтримка Польщі для українських засобів масової інформації”, котрий підготував Європейський центр “Натолін”.

Польща після повалення комуністичного режиму в 1989 році в 1999 році вступила в НАТО та в 2004 році - в Європейський Союз, який нині об’єднує 27 європейських держав.

Власті України, котра оголосила незалежність в 1991 році, теж декларують однією із головних цілей закордонної політики вступ держави до Європейського Союзу.

Водночас новий Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, котрий виграв вибори в лютому 2010 року, заявив про відмову від планів вступу до НАТО, що активно підтримував попередній глава держави Віктор ЮЩЕНКО.