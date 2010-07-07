5 кораблів Держприкордонслужби візьмуть участь в ”Сі Бриз-2010”

Київ. 7 липня. УНІАН. З 12 по 24 липня в українській частині Чорного моря проходитимуть щорічні багатонаціональні навчання «Сі Бриз».

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, у навчаннях будуть задіяні представники 10 країн, майже три десятки бойових кораблів та катерів, 12 одиниць авіаційної техніки. На запрошення Міністерства оборони України та посольства США в Україні у цьогорічних навчаннях братимуть участь 5 кораблів та катерів морської охорони Держприкордонслужби: корабель «Поділля», корабель спецпризначення «Аметист», катер «Одеса» та 2 малі катери Одеського загону морської охорони.

Під час навчань відпрацьовуватиметься взаємодія силових та правоохоронних органів різних країн з протидії тероризму, піратству, незаконному розповсюдженню зброї масового знищення, проведенні пошуково-рятувальних операцій та контролю за судноплавством.

Прикордонники відпрацьовуватимуть елементи контролю за надводною обстановкою та перебуванням військових кораблів, візьмуть участь у тренуваннях з забезпечення безпеки судноплавства, проведення рятувальних операцій, перевірки підозрілих суден, пошуку та затримання суден-порушників тощо.