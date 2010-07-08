Україна та країни ЄАВТ не застосовуватимуть антидемпінгу

Брюссель. 8 липня. УНІАН. Україна та країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) домовились не застосовувати антидемпінгових санкцій один до одного.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це українським журналістам повідомив заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

“З ЄАВТ ми домовилися, що не буде антидемпінгових розслідувань”, - сказав він.

Заступник міністра не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня в Рейк`явіку Україна і Європейська асоціація вільної торгівлі підписали Угоду про зону вільної торгівлі.

Переговори про створення ЗВТ з країнами ЄАВТ було розпочато в квітні 2009 року.

14 червня ц.р. Кабінет Міністрів схвалив проект угоди про зону вільної торгівлі з ЄАВТ.

Довідка УНІАН. Європейську асоціацію вільної торгівлі (ЄАВТ) створено в 1960 році за Стокгольмською конвенцією. До складу ЄАВТ входять Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн. Три країни-члени ЄАВТ - Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія - входять до Європейського економічного простору (ЄЕП), угоду про створення якого було укладено в травні 1992 року.

ЄЕП об`єднує ринки 27 країн-членів Євросоюзу і три країни-члена ЄАВТ у спільний ринок обсягом близько 490 млн. споживачів, що робить його найбільшим регіональним інтеграційним об`єднанням у світі.