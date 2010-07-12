Бельгійські залізниці постраждали від негоди
13:51, 12 липня 2010Новини ЄС
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Запізнення поїздів сягали двох годин
Брюссель. 12 липня. УНІАН. Через буревії у Бельгії залізниця працювала сьогодні зранку з великими запізненнями.
Про це повідомляють сьогодні місцеві ЗМІ.
Так, падіння дерев на колії зупинили рух поїздів між Льєжем та Намюром, а також між Намюром та Люксембургом.
Через погані погодні умови значних затримок зранку зазнали і швидкісні поїзди Thalys, які не могли вчасно залишити Париж через сильну зливу. Лише станом на 11:30 затримки швидкісних поїздів зменшилися в Бельгії, в середньому, до 25-ти хвилин.
Компанія з управління залізницями Бельгії Infrabel повідомила, що, враховуючи незмінність кліматичних умов, ризик можливих проблем з рухом поїздів залишається значним.
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