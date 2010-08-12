Україна та Британія підпишуть угоду про авіасполучення

Київ. 12 серпня. УНІАН. Україна та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії планують підписати угоду про повітряне сполучення.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, розпорядження про підписання Угоди Кабмін прийняв на засіданні 11 серпня.

Документ від української сторони уповноважено підписати міністра транспорту та зв’язку Костянтина ЄФИМЕНКА.

Прийняття цього розпорядження, зазначено у повідомленні, дозволить забезпечити створення та функціонування надійного правового механізму міжнародного рівня для реалізації й активізації процесу двосторонніх міждержавних зв’язків між Україною та Великою Британією, розвитку співробітництва в галузі авіаційного транспорту, туризму, сприятиме налагодженню ділових зв’язків, подальшому розширенню географії польотів українських авіакомпаній.