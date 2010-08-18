Янукович у Німеччині обговорить євроінтеграцію

Київ. 18 серпня. УНІАН. Під час офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Німеччини 30 серпня будуть обговорені питання європейської інтеграції України, боротьби з організованою злочинністю та міжнародним тероризмом.

Про це в інтерв’ю «Німецькій хвилі» повідомила Надзвичайний і Повноважний посол України у ФРН Наталя ЗАРУДНА.

«Звичайно, будуть і питання стосовно подальшого прогресу лібералізації візового режиму», - зазначила вона.

За словами українського дипломата, йдеться не лише про те, як краще і кому видавати візи, а про усунення візового фактора взагалі як перешкоди розвитку двохстороннього бізнесу.

Водночас Н.ЗАРУДНА пояснила, що до того, як Німеччина і Україна лібералізують візовий режим, потрібно ефективно вирішити проблему організованої злочинності.

Як повідомила посол, очікується, що під час візиту В.ЯНУКОВИЧА Україна і Німеччина вперше на найвищому рівні підпишуть угоду про спільні дії проти організованої злочинності і міжнародного тероризму.

Зокрема, йдеться проте, що німецькі та українські органи внутрішніх справ зможуть спілкуватися напряму, щоб не допустити зловживань свободою переміщення у Європі та порушень візового законодавства.

«Це є одна зі складових нашої співпраці з точки зору зняття певних пересторог з боку Німеччини стосовно можливості України протидіяти цим злочинам у контексті безвізового режиму», - сказала Н.ЗАРУДНА.

Вона також уточнила, що в рамках нової угоди німецькі експерти допомагатимуть Україні влаштувати належним чином кордони, а також буде налагоджено співпрацю у сфері обміну інформацією.

Ще одна тема переговорів, зазначила посол, стосуватиметься зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.

«Ми вважаємо, що Німеччина могла би бути більш відкритою», - вважає Н.ЗАРУДНА.