Моніторинговий комітет ПАРЄ врсени проведе дебати по Україні
Зокрема, щодо функціонування демократичних інституцій
Київ. 18 серпня. УНІАН. На початку вересня на засіданні моніторингового комітету ПАРЄ відбудеться обговорення доповіді щодо України, що буде представлена з 4 по 8 жовтня на сесії ПАРЄ в Страсбурзі.
Про це повідомила народний депутат від НУ-НС, заступник голови Постійної делегації парламенту України у ПАРЄ (Парламентській Асамблеї Ради Європи) Ольга ГЕРАСИМ’ЮК в ефірі ТВі.
За її словами, на порядку денному засідання - дебати «Функціонування демократичних інститутів в Україні». «Це регулярний, запланований огляд подій в Україні», – зауважила О.ГЕРАСИМ’ЮК. «До жовтня Україна муситиме відповісти на запитання - чи є у нас утиски свободи слова. Якщо наш Президент говорить, що він за те, щоб їх не було, він муситиме зробити все, щоб їх не було. Ми також маємо довести, що у нас відбулася судова реформа, і так далі по пунктах», - повідомила О.ГЕРАСИМ’ЮК.
«Зараз для читання доступна інформаційна записка доповідачок з моніторингу після відвідин країни у червні. В ній конкретно написано про конфлікт інтересів ХОРОШКОВСЬКОГО, який не допустимий з точки зору демократії. Це Візантія у найстрашнішому прояві. Президент на це повинен зреагувати, а не шукати, щоб хтось пояснив чому так є. І я не знаю, що потрібно зробити, щоб це не винесли на дебати», - додала О.ГЕРАСИМ’ЮК.
Вона також повідомила, що в інформаційній записці доповідачок моніторингового комітету є зауваження про обмеження свободи висловлення своєї думки. «Пропозиція про те, що люди десь мають протестувати за містом, щоб вони десь там, як в Гайд-парку в Лондоні, висловлювали своє незадоволення, це є шалене обмеження права людини. Бо коли людина спілкується з владою? Під час виборів та між виборами шляхом мирних зібрань. А якщо їх не буде? В лісі з білочками про це поговорити?», - зауважила народний депутат.
О.ГЕРАСИМ’ЮК пояснила, що в резолюції, яка голосуватиметься на сесії ПАРЄ, будуть ухвалені рекомендації для України. Резолюція має рекомендаційний характер, але «це є кодекс, якому ти мусиш відповідати», - зауважила О.ГЕРАСИМ’ЮК.