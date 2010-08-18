Моніторинговий комітет ПАРЄ врсени проведе дебати по Україні

Київ. 18 серпня. УНІАН. На початку вересня на засіданні моніторингового комітету ПАРЄ відбудеться обговорення доповіді щодо України, що буде представлена з 4 по 8 жовтня на сесії ПАРЄ в Страсбурзі.

Про це повідомила народний депутат від НУ-НС, заступник голови Постійної делегації парламенту України у ПАРЄ (Парламентській Асамблеї Ради Європи) Ольга ГЕРАСИМ’ЮК в ефірі ТВі.

За її словами, на порядку денному засідання - дебати «Функціонування демократичних інститутів в Україні». «Це регулярний, запланований огляд подій в Україні», – зауважила О.ГЕРАСИМ’ЮК. «До жовтня Україна муситиме відповісти на запитання - чи є у нас утиски свободи слова. Якщо наш Президент говорить, що він за те, щоб їх не було, він муситиме зробити все, щоб їх не було. Ми також маємо довести, що у нас відбулася судова реформа, і так далі по пунктах», - повідомила О.ГЕРАСИМ’ЮК.

«Зараз для читання доступна інформаційна записка доповідачок з моніторингу після відвідин країни у червні. В ній конкретно написано про конфлікт інтересів ХОРОШКОВСЬКОГО, який не допустимий з точки зору демократії. Це Візантія у найстрашнішому прояві. Президент на це повинен зреагувати, а не шукати, щоб хтось пояснив чому так є. І я не знаю, що потрібно зробити, щоб це не винесли на дебати», - додала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Вона також повідомила, що в інформаційній записці доповідачок моніторингового комітету є зауваження про обмеження свободи висловлення своєї думки. «Пропозиція про те, що люди десь мають протестувати за містом, щоб вони десь там, як в Гайд-парку в Лондоні, висловлювали своє незадоволення, це є шалене обмеження права людини. Бо коли людина спілкується з владою? Під час виборів та між виборами шляхом мирних зібрань. А якщо їх не буде? В лісі з білочками про це поговорити?», - зауважила народний депутат.

О.ГЕРАСИМ’ЮК пояснила, що в резолюції, яка голосуватиметься на сесії ПАРЄ, будуть ухвалені рекомендації для України. Резолюція має рекомендаційний характер, але «це є кодекс, якому ти мусиш відповідати», - зауважила О.ГЕРАСИМ’ЮК.