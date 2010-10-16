У Брюсселі відбудеться засідання Європейської Ради

В ході засідання лідери країн-членів ЄС обговорять фінальну доповідь Робочої групи з питань економічного управління, погодять свою позицію перед самітом G20, який відбудеться 11-12 листопада в Сеулі, визначать позицію перед самітом ЄС-США, а також обговорять підготовку до конференції ООН в Канкуні про кліматичні зміни.

Дата події: 28-29 жовтня 2010 року. Час початку: 17:00, 28 жовтня 2010 року.