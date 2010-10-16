Венеціанська комісія направить делегацію до України

Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. Венеціанська комісія планує направити до України делегацію для вивчення конституційної ситуації після відміни змін до Конституції, внесених в 2004 році.

Про це в телефонній розмові повідомив власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ після завершення сесії комісії у Венеції.

«Венеціанська комісія була проінформована про ситуацію. Ми також одержали запит від Парламентської Асамблеї Ради Європи вивчити ситуацію, і для виконання цього запиту ми плануємо направити делегацію до України для обговорення з представниками влади й прийняття нашої думки на сесії в грудні, - сказав він.

За словами Т.МАРКЕРТА, делегація Венеціанської комісії може відвідати Україну наприкінці листопада.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Конституційний суд України відмінив зміни, внесені до Конституції в 2004 році, і фактично відновив дію Конституції 1996 року.