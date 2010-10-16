Венеціанська комісія направить делегацію до України
Для вивчення ситуації навколо Конституції
Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. Венеціанська комісія планує направити до України делегацію для вивчення конституційної ситуації після відміни змін до Конституції, внесених в 2004 році.
Про це в телефонній розмові повідомив власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ після завершення сесії комісії у Венеції.
«Венеціанська комісія була проінформована про ситуацію. Ми також одержали запит від Парламентської Асамблеї Ради Європи вивчити ситуацію, і для виконання цього запиту ми плануємо направити делегацію до України для обговорення з представниками влади й прийняття нашої думки на сесії в грудні, - сказав він.
За словами Т.МАРКЕРТА, делегація Венеціанської комісії може відвідати Україну наприкінці листопада.
Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Конституційний суд України відмінив зміни, внесені до Конституції в 2004 році, і фактично відновив дію Конституції 1996 року.