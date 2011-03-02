Євросуд з прав людини прийняв позов Корнійчука до України

Київ. 2 березня. УНІАН. Європейський суд з прав людини підтвердив отримання позову від лідера Української соціал-демократичної партії України (УСДП), екс-першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА і прийняв його у провадження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСДП з посиланням на адвоката Є.КОРНІЙЧУКА Ігоря ФОМИНА.

Адвокат відзначив, що позов зареєстровано в Європейському суді під номером 10042/11.

Як повідомлялося, скарга до Європейського суду з прав людини від Є.КОРНІЙЧУКА і його захисту була направлена 1 лютого 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА. Справа порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків). Колишньому першому заступникові глави Мінюсту висунуто звинувачення у зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.

15 лютого 2011 р. слідчий Генеральної прокуратури Україна змінив запобіжний захід з арешту на підписку про невиїзд Є.КОРНІЙЧУКУ.