Таїланд хоче брати гроші з туристів за виїзд з країни: скільки доведеться платити

Зміни стосуватимуться не лише пасажирів, а й міжнародних авіаперевізників, агентів із продажу квитків та операторів аеропортів.

Податковий департамент Таїланду виніс на громадське обговорення законопроєкт, який передбачає стягнення 1000 батів (близько 30 доларів США) з усіх авіапасажирів під час виїзду з країни, за винятком окремих категорій.

"Міністерство фінансів Таїланду розглядає можливість запровадження нового податку на виїзд із країни. На першому етапі він становитиме 1000 батів щоразу, коли людина залишатиме Таїланд повітряним транспортом, незалежно від її громадянства. Відповідний законопроєкт наразі винесено на громадське обговорення", - пише The Nation.

Згідно з документом, на першому етапі кожна людина, яка залишатиме Таїланд літаком, загалом повинна буде сплатити податок у розмірі 1000 батів за кожен виїзд, якщо вона не належить до категорії, звільненої від оподаткування. Законопроєкт дозволяє встановлювати розмір податку окремою постановою міністерства, однак він не може перевищувати 5000 батів за один виїзд.

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Запропонована система відрізняється від механізму податку на виїзд, запровадженого законодавством 1983 року. Тоді він поширювався на громадян Таїланду та іноземців, які мали постійний дозвіл на проживання в країні. Спочатку розмір податку становив 1000 батів при виїзді повітряним транспортом і 500 батів – при виїзді суходолом або морем. Із 1 травня 1986 року від оподаткування звільнили поїздки наземним і морським транспортом, а з 1 липня 1991 року – і авіаперельоти. Податковий департамент зазначає, що наразі цей податок фактично не стягується в жодному випадку.

Згідно з новою пропозицією, мандрівники повинні будуть сплатити податок до виїзду з Таїланду. Зазвичай авіакомпанії або їхні агенти з продажу квитків стягуватимуть його одночасно з оплатою авіаквитка. Якщо квиток не купується або не оформлюється, а також якщо оплата за проїзд не здійснюється через перевізника чи агента з продажу квитків, податок сплачуватиметься за процедурою, яку визначить генеральний директор Податкового департаменту.

Зміни стосуватимуться не лише пасажирів, а й міжнародних авіаперевізників, агентів із продажу квитків, операторів аеропортів та державних органів, які беруть участь у міжнародних перевезеннях. Серед них – Імміграційне бюро, Департамент аеропортів і Управління цивільної авіації Таїланду.

Діти та деякі транзитні пасажири можуть стати виключенням

Для авіапасажирів запропоновані винятки загалом відповідатимуть категоріям, які вже звільняються від сплати збору за обслуговування пасажирів (Passenger Service Charge, PSC).

Від податку планують звільнити окремих членів королівської родини та осіб, які їх супроводжують, Верховного патріарха та його супровід, глав іноземних держав, офіційних урядових гостей, дітей віком до двох років, інспекційні групи Організації із заборони хімічної зброї, а також пасажирів, які подорожують державними повітряними суднами.

Від податку також звільнятимуть міжнародних транзитних пасажирів, які залишаються у визначених транзитних зонах, а також деяких пасажирів, які під час пересадки змушені залишатися в аеропорту.

Члени екіпажів та інший транспортний персонал, які не оплачують проїзд і перебувають у дорозі під час виконання службових обов'язків, також не сплачуватимуть цей податок.

За несплату податку передбачені штрафи

Законопроєкт надасть уповноваженим посадовцям право визначати та стягувати несплачені податки, штрафи й пеню, а також надсилати повістки та, у передбачених законом випадках, перевіряти або вилучати відповідні документи.

За несплату або неперерахування податку може бути накладено штраф у розмірі, що вдвічі перевищує суму несплаченого податку. Крім того, передбачена пеня у розмірі 1,5% за кожен місяць або його частину прострочення.

Законопроєкт також передбачає санкції за ухилення від сплати податку або спробу ухилення за допомогою неправдивих заяв, фальшивих доказів чи інших шахрайських дій. Покарання передбачене і за перешкоджання роботі посадовців або невиконання передбачених законом обов'язків.

Якщо закон ухвалять, він набуде чинності через 180 днів після публікації в "Урядовому віснику" Таїланду.

Мандрівники, які придбали квитки до набуття законом чинності, не повинні будуть сплачувати новий податок, навіть якщо їхній виїзд відбудеться вже після початку дії закону.

Наразі пропозиція залишається на етапі громадського обговорення і ще не набула чинності. Податковий департамент приймає зауваження від мандрівників, авіакомпаній, агентів із продажу квитків, операторів аеропортів, державних установ, підприємств та інших представників громадськості до 29 жовтня.

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