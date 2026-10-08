'Вимушений крок': у Міненерго пояснили, чому раптово погіршилась ситуація зі світлом

Через обстріли енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через пошкоджені мережі.

Аварійні відключення світла у Києві та частині Київської області запроваджено через падіння напруги у високовольтній мережі внаслідок пошкодження обладнання російськими обстрілами. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

"Попередньо оприлюднені графіки погодинних знеструмлень у регіоні наразі не діють. Повернення до прогнозованого графіка відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - сказав він.

Що стосується стабілізаційних графіків, Некрасов пояснив, що через російські обстріли енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через пошкоджені мережі. Відтак виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу та графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

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"Сьогодні вони діятимуть у частині регіонів країни протягом дня обсягом до трьох черг. Це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій", - зазначив перший заступник міністра.

При цьому внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. За словами Некрасова, бригади працюють над відновленням там, де дозволяє безпекова ситуація.

Відключення світла в Україні – останні новини

8 жовтня в низці областей України та в Києві застосовано екстрені відключення світла. Також у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі Київводоканал попередив жителів Святошинського, Солом’янського, Шевченківського та Голосіївського районів про зниження тиску у водопровідній мережі або навіть тимчасове припинення водопостачання.

Напередодні в "Укренерго" повідомили, що 8 жовтня у частині регіонів України запроваджують обмеження споживання електроенергії впродовж усієї доби. Графіки відключення світла для населення діятимуть від 0,5 до 1,5 черги.

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